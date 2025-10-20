¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÂ¼·ûµ×¸µ¸üÏ«Áê¤¬£²£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£±£°»þ£²£µÊ¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¼«Ì±ÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÎÓË§Àµ»á¤Î¿Ø±Ä¤ÇÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÂ¼»á¡£¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÎÓ»á¤òÁíÌ³Áê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤òËÉ±ÒÁê¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤¬¤¢¤ë¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö»äÀè½µ¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤È¿§¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡Ø¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÍè¤Æ¤Ê¤¤¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿