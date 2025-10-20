½÷Í¥¤Î¿ùºé²Ö¡Ê28¡Ë¤¬19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Çº¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Àê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¿À·Ð¤¬ºÙ¤ä¤«¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼Â¤ÏÉÝ¤¬¤ê¡¢¿´ÇÛÀ­¡£¿µ½Å¤ÇËÜ²»¤ò¸À¤¨¤º¤Ë¥¬¥Þ¥ó¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¨¤§¡Á¥¹¥´¡Á¤¤¡£¤³¤ï¡Á¤¤¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£À±¤µ¤ó¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç²¡¤·»¦¤·¤Æ¡Ø¤³¤³¤Ï¸À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤«¤é¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë