★便利に進化する家事代行サービスを調査★年々利用者が増えている家事代行サービス専門性が高くなり利用者のニーズに合った家事代行サービスが！小島奈津子さんもお掃除代行の調査へ！    【出演者】 小島奈津子 【ご紹介したサービス】 ・シェアダイン・築地のサブちゃん・便利屋お助けマスター・おそうじ本舗 