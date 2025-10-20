ＨＡＮＡＴＯＵＲＪＡＰＡＮが後場動意づき、前週末に比べて５％近く上昇する場面があった。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、９月の月次業績速報を公表。旅行事業の取扱高が前年同月比１１．３％増の約１２億９２６万円となり、４カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されたようだ。 なお、バス事業の運行売上高は同１５．８％増の約１億４６５０万円、ホテル等施設運営事業の客室収入は同１３．３％増の約２億５２