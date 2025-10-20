午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４１６、値下がり銘柄数は１５７、変わらずは３８銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に銀行、情報・通信、ゴム製品、電気機器、証券・商品、その他製品など。値下がりは水産・農林のみ。 出所：MINKABU PRESS