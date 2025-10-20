finalは10月17日に、ノイズキャンセリング搭載完全ワイヤレスイヤホン「ZE300」を発売した。カラーはスカイグレー、グレージュ、ブラックの3色で、価格は5980円。●final史上最小のノイキャンイヤホン 「寝ホン」にも最適な機能を搭載ZE300は、手頃な価格ながら、音楽や動画の鑑賞など、どんなシーンでも使いやすいモデル。片側4gの極小設計で、同社のノイズキャンセリング搭載イヤホンの中では最小最軽量となっている。その