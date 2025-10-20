Image: Razer ヘッドホンを脱ぐ自由をくれるガジェットだね、コイツ。ゲームにおける音響の重要性は、ゲーミングヘッドセットやPCスピーカーの市場のデカさが証明していますが、Razerからまた「時は来た！」と言いたくなりそうなアイテムが登場します。それがRazer Clio。まるでゲーミングチェアの大型ヘッドレストですが、左右のウイング部分にスピーカーが入っているんですよ。没入感重視