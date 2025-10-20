Stray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）が自身のInstagramを更新。楽屋でのメンバーたちのオフショット動画を公開し、ファンを喜ばせている。 【動画】スキズメンバーへの愛に溢れたスキズ・リノのオフショット動画／愛嬌炸裂の“イライラチャレンジ”などステージの様子【写真＆動画】2日間の集合ショット＆ステージ（4本） ■リノのカメラにオールバックヒョンジン＆カメラを見つめる