櫻坂46が11月26日にリリースする40thシングルのタイトルが、「ビリアニ」に決定した。 ※『久保史緒里』特別仕様盤もリリース！ 「ビリアニ」では、2025年2月におひろめ目となった6期生から、鹿児島出身の瀬口心月と静岡出身の矢田梨花のふたりがWセンターを担当。前作の「Same numbers」はクールなダンストラックだったが、今作はどのような楽曲になるのか