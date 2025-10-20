ディズニープラスの公式SNSにて、『旅するSnow Man / 完全版』第9話のビジュアルが公開された。次回は渡辺翔太とラウールが出演し、宮城をめぐる旅が展開される。 【画像】並んで歩く渡辺翔太＆ラウール／渡辺翔太と目黒蓮の“京都”旅ショット／ラウールと向井康二の“静岡”旅ショット ■遊覧船を背景に歩く、リラックスムードの渡辺翔太＆ラウール 公開された写真には、遊覧船を背景に