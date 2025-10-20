10月19日、妻夫木聡主演のドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の第2話が放送された。同作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。第2話では山王耕造（佐藤浩市）が、馬主としての夢が日本ダービーではなく有馬記念を勝つことだと語るシーンがあった。「ダービーやほかのG?は強い馬が競いあうもんだが、有馬