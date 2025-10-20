20日14時現在の日経平均株価は前週末比1352.63円（2.84％）高の4万8934.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1416、値下がりは157、変わらずは38と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは9銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を1銘柄で313.14円押し上げている。次いでファストリ が142.22円、アドテスト が130.64円、東エ