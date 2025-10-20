プロ野球・DeNAは20日、5年率いた三浦大輔監督が退任を発表し、相川亮二監督が就任を発表しました。相川新監督は、1994年にドラフト5位で横浜に入団。捕手として通算1150安打を記録しました。今季は1軍ディフェンスチーフコーチ兼野手コーチを務め、2024年は1軍ディフェンスチーフ兼バッテリーコーチとして、三浦監督とともにリーグ3位からの下克上で日本シリーズ制覇を経験しています。三浦監督はDeNAを5年指揮。2年目から4年連続