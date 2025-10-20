菩提樹は10月8日、季節限定メニュー「鳥羽安楽島産かきフライ」を、とんかつ専門店「かつ吉」で発売した。鳥羽安楽島産かきフライ同店のかきフライは、開業以来約60年のロングセラー商品。毎朝、豊洲から届く鳥羽安楽島(あらしま)で育つ生牡蠣を使用している。香りが爽やかで苦みが少ないのが特徴で、フライにした時に旨味がぎゅっと口の中で広がるという。店舗では、数粒を一つにまとめ、最高級生パン粉に包み「大きなフライ」に