シャンパンファイトで…米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦でブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ（WS）進出を決めた。試合後のシャンパンファイトでは、選手ではない人物が受けた“被害”を告白した。試合後のロッカールームで行われた今季4度目のシャンパンファイト。米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の人気女性レポーターのキルステン・ワトソン