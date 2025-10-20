俳優のフィン・ウルフハード(22)が、ドラマ「ストレンジャー・シングス未知の世界」の撮影現場でパニック発作を起こしていたという。ネットフリックス配信の同ドラマの人気に伴うプレッシャーへの対処で、特にシーズン４は大変だったそうだ。 【写真】ヒロイン女優は21歳で結婚、ママに！夫は超大物の2世 フィンはタイム誌にこう振り返る。「13歳で突然、世界中の人々に知られる存在となったこと