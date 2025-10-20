¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹Âå¹Ô¤ÎÅÄÂ¼·ûµ×µÄ°÷¤¬£²£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁÈ³Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤â¡Öº£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë¾ðÊó¤¬¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼µÄ°÷¤Ï¡¢£Ô£Â£Ó¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤ÎÉã¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅÄÂ¼µÄ°÷¤¬À¸½Ð±é¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤¬¤Û¤Ü·èÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¹â»ÔÁíÍýÃÂÀ¸¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤­¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¸½¼ÂÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÃíÌÜ¤ÎÁÈ³Õ¤À¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÎÓË§Àµ»á¤Î