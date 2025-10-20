俳優の新木優子（３１）が２０日、都内で行われた「ペリエジュエ『ＴＨＥＨＯＵＳＥＯＦＷＯＮＤＥＲ』テープカットセレモニー」に登壇した。「ペリエジュエ」のジャパンアンバサダーを務める新木は、色気漂う肩から胸元までを大きく露出したグリーンのドレスで表参道に登場し、テープカットを行った。アンバサダーとして１年を過ごし、「とても特別な充実した時間だった。貴重な体験、時間になった。これからも頑張