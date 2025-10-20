NHKで7年半にわたり会長を務めた海老沢勝二氏が亡くなりました。91歳でした。NHK元会長の海老沢勝二氏はきのう、東京都内の病院で誤嚥性肺炎のため亡くなりました。91歳でした。海老沢勝二氏は1934年生まれ、茨城県潮来市出身。1957年にNHK入局後、政治部長や報道局長などを歴任し、1997年から7年半にわたってNHKの会長を務めました。任期途中にチーフプロデューサーが番組制作費を着服する詐欺事件など職員による不祥事が次々と発