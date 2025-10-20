お笑いコンビ、麒麟の川島明（46）が、19日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜午後7時）に出演。過去に「めっちゃ嫌いだった」コンビを明かした。お笑いコンビのタイムマシーン3号がゲスト。NHKで放送されていたお笑い番組「爆笑オンエアバトル」を題材にしたクイズで対決した。その中で「オンエアバトルで最多出場の記録を持つコンビは？」というクイズが出された。出演者が思い思いにコンビ名を挙げる中、アシスタントの天