劇作家、演出家三谷幸喜さんが手がける三谷かぶき「歌舞伎絶対続魂(ショウ・マスト・ゴー・オン)幕を閉めるな」の囲み取材会が20日、都内で行われ、三谷さんのほか、松本幸四郎、片岡愛之助、中村獅童、坂東彌十郎、中村鴈治郎が出席した。「吉例顔見世大歌舞伎」（11月2日初日、東京・歌舞伎座）で上演される。三谷かぶきは19年歌舞伎座で上演された「月光露針路日本（つきあかりめざすふるさと）風雲児たち」以来6年ぶり。三