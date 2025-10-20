昭和産業は、国内外で人気のダンスチーム・アバンギャルディを起用した「魔法シリーズ」のコラボキャンペーン第2弾を11月16日まで開催している。昭和産業公式Xをフォローし、「粉もの料理写真」を投稿するレシピコンテスト型のキャンペーン。応募者の中から抽選で、豪華調理家電やアバンギャルディと魔法シリーズのコラボグッズをプレゼントする。