乃木坂46の40thシングルのタイトルが、『ビリヤニ』に決定した。 （関連：乃木坂46 池田瑛紗、奥田いろは、冨里奈央、中西アルノ……5期生が示す“個”の力ジャンルを超えて広がる可能性） 同シングルでは、6期生から鹿児島県出身 瀬戸口心月と秋田県出身 矢田萌華の2人がダブルセンターを務める。昨日放送の『乃木坂工事中』（テレビ東京系）内で選抜が発表され、新センターとして6期生を据えることとなった