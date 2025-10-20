きのう（19日）夜、岡山市南区の交差点で乗用車2台が衝突する事故があり、2人が軽いけがをしました。 【写真を見る】横転して大破した乗用車と地図 きのう午後6時半ごろ、岡山市南区泉田の国道30号の交差点で、青信号で右折していた乗用車が、同じく青信号で対向車線を直進していた乗用車と衝突し、横転しました。 右折していた乗用車は50代の女性が、直進していた乗用車は30代の男性が運転していて、それぞれ軽いけがをしまし