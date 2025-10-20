コンビニチェーン「ミニストップ」は20日午後、店内で作るおにぎりや弁当、総菜の販売を千葉以外の全国7店舗でも再開したと発表しました。▼消費期限偽装が先月、全国25店舗で発覚ミニストップは先月までに全国25店舗で店内調理のおにぎりや弁当、惣菜で消費期限の偽装が判明したと公表。全国の約1800店舗で該当する商品の販売を中止していました。▼厨房にカメラ設置など再発防止策千葉の直営店から販売再開その後、厨房