グラビアアイドルの橋本梨菜（32）、青山ひかる（32）河路由希子（28）によるガールズユニット「sherbet」が20日、都内でデビュー10周年記念ライブに向けた取材会を行った。2015年8月に結成し、節目を迎えた。青山は「あっという間というのとようやくという気持ち」と表現。橋本は「ソロでのグラビアと違う心の支えになっていた」と明かす。「めちゃくちゃ寂しがり屋なので、メンバーと会うと友だち感覚で喋っちゃうとかグルー