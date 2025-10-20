俳優の木村拓哉がInstagramを更新し、浜辺で乗馬を楽しむ様子を公開した。投稿では「今日も一日、ありがとうございました！お疲れ様でした。めちゃくちゃ楽しかったです」と感謝の気持ちを表現。木村はネイビーの上着とチェック柄のシャツを重ねたコーディネートで、浜辺で乗馬をする後ろ姿の写真を投稿した。 この投稿をInstagramで見る Takuya Kimura(@takuya.kimura_tak)がシェアした投稿