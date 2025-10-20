女子ゴルフの渋野日向子（２６＝サントリー）が、改めてファンの応援に感謝した。国内ツアー「富士通レディース」（１７〜１９日、千葉・東急セブンハッドレッドＣ＝パー７２）を終えた渋野は、自身のインスタグラムのストーリーズにプレー中写真とともに「いつもどんな時もたくさんのご声援本当にありがとうございます」と最後にスマイルの絵文字を添えてコメントをアップした。６戦ぶりに予選を突破した「富士通――」で