9月に双子を出産したタレントの中川翔子が、その経過をInstagramで定期的に報告している。最近は育児の合間に自身の健康についても言及し、体重の変化や周囲から頂いた食材をシェアするなど、日常生活の様子をフォロワーに伝えている。10月20日には「朝からスライム双子ワンオペ！19キロ減ほぼむくみでしょうね」と投稿し、タレントで元プロレスラーの高田信彦から梨を受け取ったことを報告。「顔よりでかいんじゃないかなジャン