【モデルプレス＝2025/10/20】モデルで俳優の冨永愛が10月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。モデルで俳優の長男・冨永章胤との背比べショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】冨永愛＆イケメン長男「スタイル良すぎ」背比べショット◆冨永愛、190cmの長男・冨永章胤との背比べを公開愛は「なんかまた大きくなった？」とつづり、章胤と背比べしている写真を更新。2人はスラっと伸びる綺麗なラインの背中を合わせ、愛