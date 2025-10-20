モデルプレス＝2025/10/20】映像配信サービス「Lemino（R）」では、韓国ドラマ「スピリット・フィンガーズ」（全12話）を、10月29日16時より韓国TVINGと同時に日本独占配信される。【写真】IZ*ONE出身メンバー「組み合わせがおしゃれ」ショーパンから圧巻美脚◆「スピリット・フィンガーズ」日本配信決定本作は、2015年に韓国NAVER WEBTOONで公開されて以来、日本を含む各国で長く愛されてきた人気マンガが原作で、平凡な女子高