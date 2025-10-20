タレントの森脇梨々夏（23歳）が、10月19日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。悩みを打ち明けた千鳥・大悟からの言葉に「めちゃくちゃ楽になりました」と涙した。森脇は今回、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた千鳥・大悟が、どんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する人気企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」に出演。自身の“ピュアすぎるキャラ”について悩みを打ち明