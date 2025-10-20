週明け２０日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６０７．８８ポイント（２．４１％）高の２５８５４．９８ポイントと３日ぶりに反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も２２１．２６ポイント（２．４６％）高の９２３３．２３ポイントと反発した。売買代金は１４５４億１９６０万香港ドルとなっている（１７日前場は１５３１億７１８０万香港ドル）。投資家心理