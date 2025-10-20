スマート変更登記は、2026年4月1日から運用が始まります （c）Getty Images 2026年4月1日から、不動産の所有者について住所や氏名に変更があったときは、その変更登記の申請が義務づけられます。この義務化に伴って創設されるのが「スマート変更登記」です。事前に法務局へ必要な情報を申し出ておけば、住所や氏名が変わった際に法務局が自ら変更登記を行ってくれる仕組みです。スマート変更登記とはどのよう