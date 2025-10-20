11月28日、29日に香港 Kai Tak Stadiumにて開催される『2025 MAMA AWARDS』の第2次ラインナップが発表された。 （関連：PSYの“びしょ濡れライブ”からK-POPアニメ映画の旋風まで――韓国トレンドレポート 2025年7月号） 今回発表されたのは、aespa、G-DRAGON、IDID、i-dle、JO1、KYOKA、MIRROR、NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、TREASUREの計10組。 本イベントは、現地時間の11月28日にChapter 1、11月2