タワーレコード渋谷店は、同店1階および3階から6階の一部を11月4日（火）から順次改装し、2026年2月28日（土）にフルオープンすることを発表。「トレンドの、その先の“好き”へ。」をテーマに、訪れる人々が“好き”を見つけ、深め、共有できる、音楽とカルチャーとファンが交差する「新体験型ミュージックストア」を目指すという。【写真】6階にはスタンディング式のビアバーを新設！タワレコ渋谷店リニューアル後のイメージ