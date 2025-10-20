アビリティーは、従業員が安心して働ける環境づくりを支援する福利厚生サービス「LIFE COMON(ライフコモン)」の提供を開始した。LIFE COMON サービスイメージ同サービスは、全国の中小企業を対象としたサービス。「専門家に子育てや食育について相談したい」「FPに家計のやりくりや将来設計についてアドバイスしてほしい」「介護サービスについて知りたい」といったプライベートな課題を持つ従業員のために、スマホやパソコンでい