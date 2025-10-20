九重味淋は10月19日、「だし香る万能蜜」(977円)を発売する。だし香る万能蜜同商品は、250余年の歴史を持つみりんの蔵元が開発した万能調味料。同社の看板商品である本みりん「九重櫻」とやさしい甘さの甜菜糖、本枯節などから丁寧にとっただしを使用。余計なものを加えず、素材本来の旨味を引き出す原材料だけを使用した。たまご焼き、酢の物、和え物などの定番メニューに加えるだけで、味わい深い一品に仕上がるという。冷めても