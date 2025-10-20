S.I.P.H THEATERは11月21日・22日、脳科学と音響心理学に基づいた新しいシアター体験『ボ〜っとしあたー』のトライアル公演を、フラリエ クリスタルコート(名古屋市中区)にて上演する。ボ〜っとしあたーイメージ同作は「現代人の脳を少し休める」をテーマに、生演奏・語り・ダンス・瞑想を組み合わせた新感覚の舞台作品。シータ波(深い瞑想状態に導く脳波)の周波数を空間に発生させるなど、科学的アプローチと芸術表現を融合させ