ディファレントは9月19日、「F&W ダイエットコーヒーブラック」と「F&W ダイエットコーヒー カフェラテ」を発売した。「F&W ダイエットコーヒーブラック」「F&W ダイエットコーヒー カフェラテ」(各3,980円)同商品は、ダイエットサポート成分として知られるエラグ酸を配合し、機能性と味わいの両立にこだわったダイエットコーヒーシリーズ。「F&W ダイエットコーヒー カフェラテ」は、厳選したアラビカ豆100%