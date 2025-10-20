萩・田町萩焼まつり実行委員会は10月11日〜13日、萩焼の展示即売を中心とした、秋の恒例イベント「萩・田町萩焼まつり2025」を山口県萩市で開催する。時間は10時〜17時。萩焼作品例今回は過去最大となる33店舗(田町商店街24店舗、萩明倫学舎9店舗)が参加する。普段は市内に点在する窯元が集まるため、様々な器を見比べ、自分だけの一品を探すことができる。1,000円前後の普段使いできるものから、美術品レベルまで幅広い価格帯の焼