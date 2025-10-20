ブルボンは10月14日、バターの風味豊かなシガレットタイプのラングドシャクッキー「ルーベラ」を、3年ぶりに発売する。3年ぶりに復活する「ルーベラ」「ルーベラ」は1972年発売の同社のロングセラー商品だったが、さまざまな事情から惜しまれながらも販売を休止せざるを得ない状況が続いていた。「また食べたい」という声も多く寄せられていたことから、同社では復活に向けて議論を重ね、今回3年ぶりに復活販売することとなった。