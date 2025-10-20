ブルボンは10月20日、「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズ3品を、JR新潟駅の商業施設「CoCoLo新潟」にあるコンセプトショップ「Un BOURBON(アン・ブルボン)」で発売する。「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズ「クラフト ルマンド ル・ショコラ」シリーズは、「Un BOURBON」でしか出会うことができない特別なルマンド。「Op.001 カカオ」「Op.002 ベリー」「Op.003 抹茶」の3品を用意する。幾重にも重ねたクレープ