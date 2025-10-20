関谷食品はこのほど、伊勢神宮外宮前に本店を構えるあわび専門店「伊勢せきや」にて「伊勢せきや謹製 参宮おせち絵馬重」の予約受付を開始した。「伊勢せきや謹製 参宮おせち絵馬重」同商品は、伝統的なスタイルに重点を置いた海鮮おせち。店舗の看板商品である「参宮あわび脹煮」をはじめとした海の幸と野山の幸を組み合わせている。参宮あわび、伊勢海老、お頭付鯛の大きめのお重「吉祥」(4万5,000円/全41品目)、参宮あわび重、