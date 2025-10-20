フジノネが運営するお濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」は、10月16日から栗を使用した秋の香り豊かな「秋栗モンブランクレープ」と「お濃茶だんごモンブラン」を発売する。秋栗モンブランクレープ「秋栗モンブランクレープ」(1,400円)は、お濃茶を練り込んだもちもち食感のクレープ生地に、抹茶クリーム、抹茶ソース、抹茶生チョコ、ほうじ茶シロップ、栗あん、カットした栗をトッピングして巻き上げた。仕上げにモンブラン