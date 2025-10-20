11月2日から東京・歌舞伎座にて上演される、三谷幸喜作・演出の新作歌舞伎、三谷かぶき「歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）〜幕を閉めるな〜」囲み取材が行われ、演出の三谷幸喜さん、出演する松本幸四郎さん、片岡愛之助さん、中村獅童さん、坂東彌十郎さん、中村鴈治郎さんが登場しました。 【写真を見る】【 松本幸四郎・中村獅童 】 「三谷かぶき」囲み取材応じる三谷幸喜から文句「ああいうのやめても