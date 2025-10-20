ゆうべファミリー治療院は2025年秋より、子どもの不登校で悩む保護者をサポートする、オンライン支援サービスを開始した。不登校レジリエンス計画文部科学省の令和5年度調査では、不登校の小中学生は過去最多の約34.6万人と発表され、増加傾向にある。不登校要因の上位は、「学校生活への意欲低下」「不安や抑うつ」「生活リズムの不調」の3つが全体の70%以上を占め、これらは東洋医学でいう「未病」の状態にあたる可能性が高い。