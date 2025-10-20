アイ・エル・シーとモベンシスは、ソフトウェアPLCとモーション制御を統合し、PC上で高性能な制御環境を提供するため、技術提携契約を締結した。同提携により、モベンシスはアイ・エル・シーのソフトウェアPLC「INTALOGIC5」の技術を活用し、新製品開発を進める。「INTALOGIC5」は国際規格IEC 61131-3に準拠した組込みソフトウェアPLCで、従来のハードウェアPLCの機能をソフトウェアとしてPCなどに実装でき、コスト削減と省スペー