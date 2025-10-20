Drapocketは10月7日から、規格外さつまいもをアップサイクルした「Halloween Sweet Potato Smoothie」を、全国のGOKUGOKU、Gooday Juice各店で発売した。販売は10月31日まで(予定)。Halloween Sweet Potato Smoothie同店では、サイズや形が規格外の農産物を農家から適正価格で仕入れ、商品に活用することで農家支援とフードロス削減を両立する取り組みを続けている。今回発売するスムージーの原料は、焼き芋専門店「おいもここ」が