歌舞伎俳優の松本幸四郎が２０日、都内の稽古場で１１月の歌舞伎座公演「吉例顔見世大歌舞伎」（１１月２〜２６日）の夜の部「歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな」の取材会に三谷幸喜氏、中村獅童、片岡愛之助、坂東彌十郎、中村鴈治郎らと出席した。三谷氏が脚本・演出を手掛ける三谷かぶきの６年ぶりとなる第２弾。三谷氏が主宰する劇団「東京サンシャインボーイズ」に書き下ろした現代劇のコメデ